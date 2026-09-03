Economia
Bolsa de Lisboa perto da `linha de água` penalizada pela Jerónimo Martins e grupo EDP
A bolsa de Lisboa fechou hoje perto da `linha de água`, com o PSI a cair 0,04% para 9.401, 50 pontos, penalizada pelo grupo EDP e pela Jerónimo Martins e com o BCP a evitar perdas mais expressivas.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, nove fecharam no `vermelho`, seis no `verde` e a Semapa inalterada, a cotar nos 20,75 euros.
Nas restantes principais praças europeias, o espanhol IBEX-35 avançou 1,12%, o britânico FTSE 100 subiu 0,70%, o alemão DAX somou 0,63% e o francês CAC-40 valorizou-se 0,07%.