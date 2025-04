Bolsa de Lisboa sobe mais de 1% em dia de quedas nas congéneres europeias

Entre as 15 cotadas do índice de referência nacional, apenas os CTT encerraram em queda, ao desvalorizar 0,15% para 6,65 euros, enquanto a Ibersol permaneceu inalterada nos 8,70 euros e as restantes subiram.

A liderar os ganhos ficou a EDP Renováveis, que se valorizou 5% para 7,46 euros, seguida pela casa-mãe EDP, que subiu 4,01% para 3,06 euros, e pelo BCP, que avançou 1,98% para 0,52 euros.

Pela Europa, o dia foi maioritariamente negativo, com a bolsa de Frankfurt a registar uma queda de 0,94%, Paris uma quebra de 0,30% e Madrid de 0,03%. Já a praça londrina escapou às perdas e subiu 0,64%.