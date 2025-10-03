Bolsa de Lisboa toca máximos de 2010 à boleia da EDP Renováveis e da Galp
A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em alta, com o PSI a subir 0,86% para 8.115,02 pontos, tocando máximos de abril de 2010, impulsionada pelos ganhos da EDP Renováveis e da Galp Energia.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, dez fecharam em terreno positivo, três inalteradas (Teixeira Duarte, REN e Ibersol) e as restantes três no `vermelho`.
Lisboa acompanhou o sentimento vivido na generalidade das restantes praças europeias, com o espanhol IBEX-35 a subir 0,57%, o britânico FTSE 100 a somar 0,67% e o francês CAC-40 a valorizar-se 0,41%.
Em contrapartida, o alemão DAX perdeu 0,18%.
Tópicos