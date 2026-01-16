Bolsa de Nova Iorque abre em terreno positivo e aproxima-se de recordes

Pelas 14:35 em Lisboa, o Dow Jones avançava 0,13% para 49.504,46 pontos e o Nasdaq 0,52% para 23.651,40 pontos.

Pela mesma hora, o S&P 500 ganhava 0,27% para 6.963,43 pontos.

Na última sessão da semana, os principais índices voltam, assim, a aproximar-se dos seus recordes, coincidindo com os primeiros dias de divulgação de resultados pelas cotadas.

A negociação decorre ainda num dia sem a publicação de elementos económicos de destaque.

A bolsa em Wall Street encerrou na quinta-feira em alta, com os resultados da sessão a indicarem que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou-se 0,6%, o alargado S&P500 avançou 0,26% e o tecnológico Nasdaq subiu 0,25%.