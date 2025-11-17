Bolsa de Nova Iorque abre positiva à boleia de tecnológicas

Pelas 14:45 em Lisboa, o Nasdaq ganhava 0,29% para 22.966,83 pontos e o alargado S&P500 avançava 0,09% para 6.740,28 pontos.

Em sentido inverso, o Dow Jones baixava 0,08% para 47.110,46 pontos.

Numa semana marcada pelos resultados da Nvidia -- empresa com maior capitalização bolsista e maior líder na produção de placas usadas em IA --, os analistas estarão de olhos postos na empresa sediada em Santa Clara, Califórnia.

O setor tecnológico tem sido fonte de alguma preocupação para o mercado, que está receoso que algumas avaliações tenham subido a um ritmo demasiado rápido e para valores demasiado altos.

Ao mesmo tempo, a concorrência na IA levou as maiores do setor a multiplicar o seu investimento no setor a dezenas ou centenas de milhares de milhões de dólares.

Esta semana, os mercados também irão aceder a um conjunto de indicadores macroeconómicos cuja publicação foi sendo adiada desde a entrada em vigor do bloqueio dos serviços públicos, que decorreu entre 01 de outubro de 12 de novembro.

Em especial, o relatório sobre o desemprego poderá dar informações sobre o rumo planeado pela Reserva Federal para o futuro da política monetária.

O Dow Jones terminou na sexta-feira a cair 0,65% para 47.147,48 pontos, contra o novo máximo desde que foi criado em 1896, 48.254,82 pontos verificado em 12 de novembro.

O Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a avançar 0,13% para 22.900,59 pontos, contra o novo máximo de sempre, de 23.958,47 pontos, verificado em 29 de outubro.