Bolsa de Nova Iorque em alta após revisão dos dados da inflação e do PIB

Pelas 15:00 (hora de Lisboa) o industrial Dow Jones subia 0,18% para 51.444,16 pontos, enquanto o agregado S&P 500 avançava 0,35% para 7.698,00 pontos.

O tecnológico Nasdaq ganhava 1,04% para 27.077,50 pontos.

Na última sessão, esta terça-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,26%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,09% e o alargado S&P500 perdeu 0,17%.

Foi hoje divulgada uma nova análise da inflação e do crescimento económico, com dados sobre os gastos dos consumidores referentes a agosto e a terceira estimativa de crescimento económico do segundo trimestre.

Segundo as estimativas, a economia dos EUA cresceu 0,6% entre abril e junho em relação ao primeiro trimestre, o que representa uma revisão em alta de duas décimas em comparação com a segunda estimativa publicada em agosto.

Já o indicador PCE, que mede o consumo pessoal, aumentou 5% num ritmo anualizado no segundo trimestre, o que representa uma revisão em baixa de três décimas.