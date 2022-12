Bolsa de Nova Iorque segue em alta animada por resultados de empresas

Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,91% para 33.149,32 pontos e o Nasdaq avançava 0,76% para 10.627,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,73% e estava em 3.849,62 pontos.

Na Europa, as principais bolsas negociavam igualmente com ganhos. Paris subia 1,35%, Frankfurt 1,08%, Londres 1,13% e Milão 1,11%.

Na bolsa nova-iorquina, os resultados de empresas como a Nike e a Fedex foram bem recebidos pelos investidores.

A Nike registava uma subida de 13,07% após ter anunciado na terça-feira que teve um aumento de 17% no seu volume de negócios no segundo trimestre.

Depois de Elon Musk ter anunciado no Twitter que procura um sucessor para o substituir na liderança da rede social, as ações do construtor de veículos elétricos Tesla, que Musk também lidera, subiam 1,01%.

O barril de petróleo norte-americano WTI para entrega em fevereiro subia 2,16% para 77,86 dólares e o barril de petróleo Brent para entrega no mesmo prazo avançava 2,11% para 81,66 dólares.