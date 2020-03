Bolsa de São Paulo interrompe operações após recuar mais de 10%

O recuo superior a 10% aconteceu a cerca de duas horas antes do encerramento do mercado, num novo dia de turbulência internacional.

Esta é a segunda vez em três dias que a Bolsa de Valores de São Paulo suspende as suas operações devido à queda acentuada do Índice Bovespa e causada pelo medo de uma recessão global devido ao avanço do novo coronavírus e à guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia.

O surto de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Na terça-feira, o Brasil informou ter 34 casos confirmados do novo coronavírus.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.