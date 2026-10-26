Bolsa de São Paulo suspende transações com ações a perder 17% e real a cair 12%

A bolsa brasileira suspendeu as operações durante meia hora usando o mecanismo conhecido como circuit breaker, que permite aos gestores da bolsa interromperem as transações se as quedas da média dos títulos superarem os 10%.



No mercado de divisas, também foi afetado pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva face a Flávio Bolsonaro, que os analistas davam com o favorito dos investidores, o real também começou o dia a perder 12% face ao dólar, para 5,444 reais por dólar para a venda e 5,945 para a compra de dólares no Brasil.



Os movimentos financeiros refletem a surpresa perante a vitória de Lula da Silva e o desvio em relação às expectativas em torno da eleição de Bolsonaro, depois de este ter ultrapassado o Presidente na primeira volta das eleições, há três semanas.



O mercado demonstrava uma clara preferência pelo candidato de extrema-direita, que tinha prometido implementar um ajustamento fiscal face ao aumento da dívida nos últimos anos, bem como privatizar algumas empresas públicas.



Lula, por outro lado, comprometeu-se durante a campanha a manter um forte investimento social, especialmente na educação e na saúde, uma marca distintiva dos seus três mandatos presidenciais.



Como reflexo dessa preferência pelo senador de extrema-direita, de acordo com a Efe, a Bolsa disparou 7,7% quando Bolsonaro venceu a primeira volta das eleições presidenciais, há três semanas.



Nesse dia, o mercado fechou no seu máximo histórico, impulsionado pela confiança do mercado numa eventual vitória de Bolsonaro, que não se concretizou este domingo.



Lula da Silva venceu com cerca de 51,7% a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, contra Flávio Bolsonaro, e irá exercer o seu quarto mandato presidencial a partir do início do próximo ano.



Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista, do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta, em que ficou em segundo lugar, atrás do filho de Jair Bolsonaro.



Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhecia a derrota e que iria pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.



Lula da Silva, que fará 81 anos na terça-feira, está a terminar o seu terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro - que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.



Os dois mandatos primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.