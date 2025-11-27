Bolsa de Tóquio abre com Nikkei a subir 1,26%

O segundo indicador, o Topix, subiu 0,64% para 3.376,91 pontos, por volta das 10:06 locais (01:06 em Lisboa), uma hora após o arranque da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.