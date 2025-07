Bolsa de Tóquio abre em terreno negativo

Também o segundo indicador nipónico, o Topix, estava a perder 0,26% para 2.824,74 pontos, à 1h31 em Portugal continental.

Pelo segundo dia consecutivo, os investidores estão a manifestar ansiedade em relação às negociações tarifárias entre os Japão e os Estados Unidos, depois de um início da semana com um recorde de ganhos de 11 meses, em consequência de várias declarações perturbadoras de Donald Trump em relação à evolução do acordo comercial com Tóquio.

O presidente norte-americano voltou terça-feira a colocar o arroz no centro do debate - quando é no setor automóvel e no mercado cambial que se encontram os principais tabuleiros de xadrez -, e deu sinais de não estar disponível para prolongar o prazo de 9 de julho para a conclusão das negociações.

Um indicador associado ao dólar estava novamente a cair hoje no início do pregão asiático, depois de ter atingido o seu valor mais baixo desde 2022 nas principais praças financeiras internacionais na sessão anterior.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.