Bolsa de Tóquio encerra em alta com Nikkei a ganhar 0,59%

O Nikkei, que reúne as 225 acções mais representativas do mercado, subiu 225,41 pontos, para 38.536,74 pontos.

Entretanto, o Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, subiu 0,35% ou 9,82 pontos, para 2.786,95 unidades.

A bolsa de Tóquio iniciou o dia com uma ligeira subida, principalmente porque as acções tecnológicas foram apoiadas pelos ganhos das congéneres norte-americanas durante a noite.

As acções orientadas para a exportação também foram ajudadas por um iene mais fraco, que aumenta os lucros dos exportadores quando repatriados. No fecho, a moeda local estava a ser negociada no intervalo superior de 144 unidades por dólar.

A fraqueza do iene foi influenciada pela decisão de hoje do Banco do Japão, no final da sua reunião de política, de manter a sua taxa de juro de curto prazo de referência em 0,5% e de reduzir para metade as compras trimestrais de obrigações do Tesouro.