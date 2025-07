Bolsa de Tóquio encerra no verde com Nikkei a ganhar 0,06%

Também o segundo indicador nipónico, o Topix, evoluiu e fechou no verde, com um ganho ligeiro de 0,04% para 2.827,95 pontos.

Depois de um início da semana com um recorde de ganhos de 11 meses, várias declarações perturbadoras do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relativamente às perpetivas de uma conclusão satisfatória para ambas as partes nas negociações tarifárias com o Japão, empurraram as negociações no mercado nipónico para o vermelho entre terça e quinta-feira, ainda que a cautela fosse o pano de fundo de um comportamento quase neutro dos dois índices.

Bons indicadores no emprego nos Estados Unidos revelados esta quinta-feira e sobretudo a aprovação das leis orçamental e fiscal pelo Congresso norte-americano, que inscreve o aumento de 5 biliões de dólares do limite de endividamento do país mais endividado do mundo - eliminando o risco de um incumprimento de pagamentos, que o Tesouro norte-americano previu que poderia ocorrer já em meados de agosto sem uma ação do Congresso -, inverteram hoje a tendência das negociações na Ásia, trazendo-as para o campo dos ganhos, ainda que também de forma cautelosa.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas