Bolsa de Tóquio fecha a cair 0,38% com investidores a realizar lucros

O Nikkei, que reúne as 225 ações mais representativas do mercado, caiu 168,02 pontos, para 43.546,29 pontos.

O índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, recuou 0,14% ou 4,33 pontos, para 3.116,63 unidades, numa sessão em que o volume de negociação ascendeu a 5,07 biliões de ienes (cerca de 29,46 mil milhões de euros).

A bolsa de Tóquio abriu em alta, ainda que logo a seguir invertesse, com o Nikkei a atingir um novo recorde intradiário nos primeiros minutos de negociação, para os 43.876,42 pontos, impulsionado pelos ganhos no setor tecnológico após a subida das suas congéneres americanas nas horas anteriores.

Apesar de alguma volatilidade na primeira parte, as vendas prevaleceram durante o dia após as duas sessões de recordes anteriores, revelando alguma preocupação com um sobreaquecimento a curto prazo, que levou muitos investidores optar pela realização de lucros.

Na secção principal, 1055 empresas subiram contra 511 que desceram, enquanto 54 fecharam sem alterações.

Entre as dez empresas mais negociadas do dia, apenas o fabricante de equipamentos de análise para a fabricação de chips Disco e a gigante automóvel Toyota conseguiram avançar, 0,26 % e 0,75 %, respetivamente, entre as perdas generalizadas.

O grupo de telecomunicações e investimentos reuniu o maior volume de operações do dia e caiu 4% em aparente movimento de correção, após ter disparado mais de 44% acumulados nas nove sessões anteriores devido ao bom acolhimento pelos investidores do seu relatório financeiro mais recente, que confirma a sua rentabilidade.

O anúncio da empresa de um investimento de 2 mil milhões de dólares na norte-americana Intel, como parte da aposta agressiva na inteligência artificial (IA), teve um efeito limitado no mercado bolsista asiático, apesar da subida na bolsa norte-americana.

A segunda e terceira empresas com maior capitalização em Tóquio, o banco Mitsubishi UFJ e a multinacional de tecnologia e entretenimento Sony, registaram perdas de 2,63 % e 0,35 %, respetivamente.