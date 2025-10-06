Bolsa de Tóquio fecha a ganhar 4,75% após eleições primárias de partido no poder

O Nikkei subiu 4,75% para 47.944,5 pontos no fim da sessão, sendo que o segundo indicador, o Topix, ganhou 3,1% para 3.226,06 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Estes valores foram impulsionados pela vitória, no sábado, daquela que se espera que venha a ser a primeira mulher chefe de Governo do Japão.

Takaichi, que defende o aumento das despesas e a redução dos impostos para estimular a economia, conquistou a liderança do partido no poder.

Isto apesar de a maioria das sondagens ter apontado para o jovem ministro da Agricultura japonês, Shinjiro Koizumi, como provável vencedor das primárias.