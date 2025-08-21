Bolsa de Tóquio fecha a perder 0,65%
A bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 0,65%, num dia de perdas entre as principais empresas de semicondutores do país, arrastadas pela preocupação que a Intel gerou no setor.
O Nikkei, que reúne os 225 títulos mais representativos do mercado, recuou 278,38 pontos, para 42.610,17 pontos.
O segundo indicador, o Topix, encerrou a sessão a perder 0,52%, ou 15,96 pontos, para as 3.082,95 unidades.
Durante a sessão, o volume de negociação ascendeu a 4 biliões de ienes (cerca de 23,36 mil milhões de euros).
A bolsa de Tóquio abriu com tendência de queda, após as quedas entre as empresas tecnológicas norte-americanas, na sequência do anúncio dos planos da Administração do presidente Donald Trump de adquirir 10% da gigante Intel, mergulhada numa crise financeira.
Os investidores na bolsa japonesa abstiveram-se de operações arriscadas, aguardando uma aparição, na próxima sexta-feira, do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, na qual tentarão descortinar pistas sobre a deriva da política monetária do banco central do país da primeira economia mundial a partir de setembro.
As negociações hoje em Tóquio foram também influenciadas pela sensação de sobreaquecimento, após as recentes altas que colocaram os dois principais índices japoneses em máximos históricos e levaram o Nikkei a ultrapassar pela primeira vez a barreira psicológica das 43.000 unidades.
Na seção principal, 879 empresas caíram contra 673 que subiram, enquanto 68 fecharam sem alterações.
As dez empresas mais negociadas do dia tiveram encerramentos mistos.
O grupo de telecomunicações e investimento Softbank, que anunciou um investimento de 2 mil milhões de dólares na Intel devido às dificuldades financeiras desta, foi a empresa mais negociada do dia, fechando com uma queda de 2,01%.
Entre as empresas ligadas ao setor de chips, a Disco caiu 1,75%, a Lasertec perdeu 3,06% e a Tokyo Electron caiu 2,41%, enquanto a concorrente Advantest ganhou 1,67%.
A empresa Sanrio, criadora de mascotes carismáticas como a Hello Kitty, esteve entre as empresas que se valorizaram, no caso, com uma subida de 2,89%.
Entre as três empresas de maior capitalização local, a fabricante de veículos Toyota caiu 1,12%, o banco Mitsubishi UFJ recuou 0,33% e a multinacional de tecnologia e entretenimento Sony perdeu 0,82%.
O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.
