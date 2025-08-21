Bolsa de Tóquio fecha a perder 0,65%

O Nikkei, que reúne os 225 títulos mais representativos do mercado, recuou 278,38 pontos, para 42.610,17 pontos.O segundo indicador, o Topix, encerrou a sessão a perder 0,52%, ou 15,96 pontos, para as 3.082,95 unidades.Durante a sessão, o volume de negociação ascendeu a 4 biliões de ienes (cerca de 23,36 mil milhões de euros).A bolsa de Tóquio abriu com tendência de queda, após as quedas entre as empresas tecnológicas norte-americanas, na sequência do anúncio dos planos da Administração do presidente Donald Trump de adquirir 10% da gigante Intel, mergulhada numa crise financeira.Os investidores na bolsa japonesa abstiveram-se de operações arriscadas, aguardando uma aparição, na próxima sexta-feira, do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, na qual tentarão descortinar pistas sobre a deriva da política monetária do banco central do país da primeira economia mundial a partir de setembro.As negociações hoje em Tóquio foram também influenciadas pela sensação de sobreaquecimento, após as recentes altas que colocaram os dois principais índices japoneses em máximos históricos e levaram o Nikkei a ultrapassar pela primeira vez a barreira psicológica das 43.000 unidades.Na seção principal, 879 empresas caíram contra 673 que subiram, enquanto 68 fecharam sem alterações.As dez empresas mais negociadas do dia tiveram encerramentos mistos.O grupo de telecomunicações e investimento Softbank, que anunciou um investimento de 2 mil milhões de dólares na Intel devido às dificuldades financeiras desta, foi a empresa mais negociada do dia, fechando com uma queda de 2,01%.Entre as empresas ligadas ao setor de chips, a Disco caiu 1,75%, a Lasertec perdeu 3,06% e a Tokyo Electron caiu 2,41%, enquanto a concorrente Advantest ganhou 1,67%.A empresa Sanrio, criadora de mascotes carismáticas como a Hello Kitty, esteve entre as empresas que se valorizaram, no caso, com uma subida de 2,89%.Entre as três empresas de maior capitalização local, a fabricante de veículos Toyota caiu 1,12%, o banco Mitsubishi UFJ recuou 0,33% e a multinacional de tecnologia e entretenimento Sony perdeu 0,82%.O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.