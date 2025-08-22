Bolsa de Tóquio fecha a subir 0,05% na expectativa do discurso do presidente da Fed

O Nikkei, que reúne os 225 títulos mais representativos do mercado, avançou 23,12 pontos, para 42.633,29 pontos.

O índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, subiu 0,58 % ou 17,92 pontos, para 3.100,87 unidades, numa sessão em que o volume de negociação ascendeu a 3,95 biliões de ienes (cerca de 22.965 milhões de euros).

A bolsa de Tóquio teve um dia volátil, marcado pela desvalorização do iene, na sequência de um aumento dos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos, devido à diminuição das especulações sobre um eventual corte das taxas na maior economia do mundo em setembro.

As negociações na Bolsa de Tóquio encerraram a semana marcadas pela espera do que dirá hoje o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, num discurso do qual se espera pistas sobre os próximos passos da entidade em matéria monetária.

Powell, cujo mandato termina em maio próximo, deverá hoje discursar pela última vez no simpósio económico anual de Jackson Hole, organizado pela Fed do estado do Kansas, onde estarão presentes presidentes de bancos centrais de todo o mundo.

O discurso de Powell -- anunciado como uma "Revisão das Perspetivas Económicas e do Quadro" - é aguardado com especial expectativa devido às várias controvérsias de política económica entre a Casa Branca e o banco central desde que Donald Trump regressou ao poder.

A debilidade do iene, que oscilou entre 148 unidades por dólar e 172 unidades por euro no encerramento das negociações, serviu de contrapeso à contenção de muitos investidores, resultando num encerramento positivo.

Na secção principal, 1.013 empresas subiram contra 547 que caíram, enquanto 60 fecharam sem alterações.

A empresa Sanrio, criadora de personagens populares como a Hello Kitty, reuniu o maior volume de operações e subiu 1,56%.

A segunda empresa em transações foi o grupo de telecomunicações e investimentos Softbank, que avançou 1,98%, seguido pelos fabricantes de equipamentos de análise para a fabricação de semicondutores Lasertec e Disco, que valorizaram 2,59% e 0,07%, respetivamente.

Entre as três empresas de maior capitalização local, a Toyota ganhou 1,34%, o banco Mitsubishi UFJ somou 1,61% e a multinacional de tecnologia e entretenimento Sony subiu 3,1%. A produtora e distribuidora de videogames Nintendo subiu 0,54%.