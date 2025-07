Bolsa de Tóquio fecha com Nikkei a perder 0,56%

Também o segundo indicador nipónico, o Topix, fechou a perder 0,21% para 2.826,04 pontos.

Em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, na terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o Japão como um parceiro comercial "muito duro" e "muito mimado", referindo-se às negociações tarifárias.

"Não sei se vamos conseguir um acordo. Duvido", disse Trump, que reiterou as queixas sobre o que considera ser um volume insuficiente de importações japonesas de veículos norte-americanos e alegou que Tóquio "está a roubar" os Estados Unidos "há 30 ou 40 anos", segundo declarações recolhidas por jornalistas da agência noticiosa japonesa Kyodo.

Tal como tinha insinuado na véspera numa postagem na sua rede social, Truth Social, onde também se queixou da pouca quantidade de "ARROZ" que o Japão compra aos EUA, Trump disse que iria enviar uma carta a Tóquio com a seguinte frase: "Muito obrigado.... Sabemos que não conseguem produzir o que precisamos e, por isso, por favor, paguem 30 por cento, 35 por cento, ou o que determinarmos", em tarifas.

O Governo japonês evitou hoje comentar as declarações de Donald Trump e reiterou que os governos dos dois países continuam a negociar "ativamente". "Evitamos, enquanto Governo, comentar todas as declarações" do Presidente Trump, disse o porta-voz adjunto do governo japonês, Kazuhiko Aoki, quando questionado numa conferência de imprensa sobre a ameaça de aumentos na ordem dos 30 a 35% das taxas tarifárias às exportações japonesas para os Estados Unidos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.