Bolsa de Tóquio fecha ganhar 0,46% com desanuviamento em relação às tarifas

O Nikkei, que inclui as 225 ações mais representativas do mercado, terminou o dia com uma subida de 172,05 pontos, para 37.780,54.

Entretanto, o Topix, que inclui as empresas de maior capitalização na secção principal, subiu 0,24%, ou 6,64 pontos, para 2.797,52 pontos.

O Nikkei de referência ultrapassou brevemente a linha dos 38.000 pontos, após grandes ganhos durante a noite em Wall Street, depois de Trump ter sinalizado que haverá isenções de tarifas recíprocas.

Os investidores na bolsa de Tóquio também procuraram emissões de automóveis orientadas para a exportação, devido a um iene mais fraco, que beneficia as exportações. Ao meio-dia, a moeda local estava a ser negociada no intervalo superior a 150 por dólar americano.

As ações tecnológicas atraíram grande parte das compras durante o dia, com algumas das ações mais negociadas a serem empresas do setor dos semicondutores. A Disco e a Tokyo Electron subiram 3,59% e 0,65%, respetivamente, enquanto a Advantest e a Lasertec perderam 3,36% e 0,6%, respetivamente.

O fabricante de equipamento elétrico Fujikura ganhou 1,52% e o fabricante de maquinaria Mitsubishi Heavy Industries perdeu 1,76%.

Na secção principal, 1.009 empresas subiram, 562 desceram e 66 mantiveram-se inalteradas.

O volume de negócios ascendeu a 3,93 biliões de ienes (cerca de 24,207 mil milhões de euros).