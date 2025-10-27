Bolsa de Tóquio fecha pela primeira vez acima dos 50 mil pontos

O índice Nikkei terminou em alta, a subir 2,46%, para 50.512,32 pontos.

O segundo indicador, o Topix, mais abrangente, também encerrou a sessão a ganhar 1,7% para 3.325,05 pontos.

O Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

O mercado de ações de Tóquio foi influenciado pelo abrandamento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de delegações dos dois países terem chegado a um "acordo preliminar" sobre um pacto comercial, no domingo, após dois dias de conversações em Kuala Lumpur.

Além disso, várias sondagens divulgadas hoje pelos meios de comunicação social locais registaram elevados níveis de aprovação popular ao novo governo da conservadora Sanae Takaichi que, na terça-feira passada, fez história ao tornar-se a primeira mulher chefe de Governo do Japão, impulsionando os ganhos da bolsa.

A líder japonesa deverá encontrar-se com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na terça-feira, para discutir as relações entre Tóquio e Washington.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, no sábado, Sanae Takaichi afirmou ter tido uma conversa telefónica "boa e franca" com o dirigente norte-americano e expressou determinação em "elevar a aliança Japão-EUA a patamares ainda maiores".

Os ganhos foram generalizados entre as principais empresas do país asiático, com gigantes como o construtor automóvel Toyota e o banco Mitsubishi UFJ a subirem 2,65% e 2,01%, respetivamente.

As empresas de semicondutores, como a Tokyo Electron (1,26%) e a Advantest (6,09%), também beneficiaram do sentimento positivo dos investidores.

Além disso, a gigante da eletrónica e do entretenimento Sony subiu 0,85%, enquanto a empresa de videojogos Nintendo cresceu 1,79%.