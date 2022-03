Bolsa de valores angolana regista queda de negócios de 17,7% em 2021

O administrador executivo da Bodiva, Odair Costa, em 2020, adiantou que os mercados regulamentados da Bodiva realizaram negócios de 1,18 bilhões de kwanzas (2,2 mil milhões de euros), intervindo na apresentação do Relatório Anual dos Mercados Bodiva 2021.

O aumento da taxa de inflação mundial, a covid-19 e o declínio do Produto Interno Bruto (PIB) petrolífero foram apontados pelo responsável como os fatores que levaram à diminuição dos negócios nos mercados sob gestão da bolsa angolana.

A taxa média anual de crescimento de negócios registada nos últimos seis anos, a nível da Bodiva, foi de 143,6%.

Segundo Odair Costa, o montante médio trimestral dos negócios ocorridos em mercados regulamentados foi de 244,19 mil milhões de kwanzas (463,4 milhões de euros) e a maior negociação foi registada no segundo trimestre de 2021 com cerca de 346,06 mil milhões de kwanzas (656,7 milhões de euros).

Os mercados Bodiva registaram igualmente no período uma redução do número de negócios realizados na ordem de 1,67% face a 2020, tendo sido realizados 4.421 negócios com uma média trimestral de 1,355 negócios.

O relatório da Bodiva aponta para uma tendência para a concentração em títulos com maturidade residual até 3 anos, com os títulos com maturidade até 2022 a representarem 34,24% do montante negociado, quando comparado ao montante negociado por ano de maturidade aos períodos anteriores.

As obrigações do tesouro registaram, em 2021, um total de 5.312 negócios, representando 98.73% do total de negócios realizados. Os bilhetes do tesouro "representaram apenas 0.04% e as unidades de participação e as obrigações privadas representaram, respetivamente, 1,20% e 0,04%".

Quanto ao desempenho dos membros de negociação Bodiva, o Banco de Fomento Angola (BFA) liderou as negociações nesse período, seguido dos bancos Angolano de Investimentos (BAI), Standard Bank Angola (SBA), Millennium Atlântico (BMA) e de Poupança e Crédito (BPC) cujas transações representaram cerca de 76,63% do mercado.

A bolsa angolana conta com 27 membros e 23 contribuíram para o montante global negociado a nível dos seus mercados em 2021.

O BFA mantém a liderança do mercado, com um montante negociado de 425,31 mil milhões de kwanzas (807,2 milhões de euros) com uma quota de mercado de 29,16%. O BAI surge na segunda posição, com um montante negociado de 294,21 mil milhões de kwanzas (558,3 milhões de euros) e viu a sua quota de mercado cifrar-se nos 20,21%.

Quando analisamos o desempenho por membros, referente à posição vencedora, observou Odair Costa, constata-se que o BFA mantém a tendência de liderança com uma quota de mercado de 7,19%, seguido do BPC e do BMA, com uma quota de 6,48% e 5,12%, respetivamente.

O Relatório Anual dos Mercados Bodiva 2021 foi apresentado hoje durante o terceiro "Fórum Bodiva", que premiou igualmente os principais operadores do mercado em 2021 com o BFA a levar grande parte dos galardões.

As principais realizações do mercado Bodiva, em 2021, assinalou Odair Costa, foram a implementação do novo sistema de suporte ao negócio, não só na vertente negociação como na vertente do pós negociação, e o leilão em bolsa do Banco de Comércio e Indústria (BCI).

Um leilão "que envolveu a venda de 100% do capital social do BCI e que foi realizado via Bodiva, cujo vencedor foi o grupo Carrinho, através de um processo amplamente transparente e equitativo, portanto todas as entidades tiveram a oportunidade de participar no concurso público", disse aos jornalistas.

A Bodiva lançou igualmente hoje a carteira do investidor, plataforma criada para que o investidor acompanhe em tempo real a sua carteira de investimentos.

Este instrumento "vai permitir ao investidor de uma forma totalmente autónoma e em `real time` aceder ao seu património completamente agregado", já que em todos os agentes de intermediação onde tem conta, vai poder ver as suas posições e a respetiva valorização.