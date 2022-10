Bolsa de valores brasileira dispara depois do resultado eleitoral

O índice Ibovespa, principal referência da bolsa paulista, abriu a sessão desta com alta de 3,08% nos primeiros minutos de operação e alta para 113.430 pontos, após os resultados das eleições realizadas no domingo.

Por volta das 11:55 (horário local) o índice registava alta de 4,88% e mais de 115.428 pontos.

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 48,43% dos votos válidos, e o atual Presidente, Jair Bolsonaro, que obteve 43,20% dos votos, vão disputar uma segunda volta.

O mercado brasileiro, identificado com a política liberal do ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, também assimilou positivamente nas últimas semanas a possibilidade de que, numa eventual vitória do progressista de Lula da Silva, a pasta económica seja assumida pelo banqueiro Henrique Meirelles, que já estava no seu Governo.

Com a euforia geral, 91 dos 92 títulos listados que compõem o mercado à vista do Ibovespa operaram no primeiro pregão de outubro em território positivo.

No mercado de câmbio, o dólar abriu com desvalorização de 2,91% face ao real e nos primeiros minutos foi negociado a 5,236 reais para compra e 5,237 reais para venda ao câmbio comercial.