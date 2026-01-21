Bolsa de Wall Street em alta após discurso de Trump em Davos

Pelas 14:45 em Lisboa, o Dow Jones subia 0,57% para 48.765,55 pontos e o Nasdaq 0,24% para 23.033,00 pontos.

Ao mesmo tempo, o S&P500 avançava 0,35% para 6.820,58 pontos.

Na sessão anterior, as ações tinham caído acentuadamente, depois de Trump ameaçar impor tarifas mais altas a oito países europeus. Na terça-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,76%, o alargado S&P500 perdeu 2,06% e o tecnológico Nasdaq caiu 2,39%.

Mas hoje, num discurso em Davos, na Suíça, apesar de Trump ter criticado a Europa, também excluiu o recurso à força para assumir o controlo da Gronelândia, acalmando os receios de uma escalada das tensões.

"Provavelmente não conseguiremos nada, a menos que eu decida usar força e violência excessivas, o que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas não farei isso. Ok. Agora todos dizem `Oh, que bom`. Essa foi provavelmente a maior declaração que fiz, porque as pessoas pensavam que eu iria usar a força. Não tenho de usar a força. Não quero usar a força. Não vou usar a força", disse Trump, dirigindo-se ao Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos.

Ainda assim, o Presidente norte-americano reiterou a intenção de adquirir o território por considerar que só os Estados Unidos o podem proteger.