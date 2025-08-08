Bolsa em Lisboa em máximos desde maio de 2011 com Semapa a liderar ganhos

Cerca das 09:20 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,57% para 7.806,48 pontos, um novo máximo desde 09 de maio de 2011, com 10 `papéis` a subir, quatro a descer e um a manter a cotação (Ibersol em 9,64 euros).

Às ações da Semapa seguiam-se as da Navigator, Mota-Engil e Altri, que se valorizavam 1,78% para 3,31 euros, 1,74% para 5,27 euros e 1,58% para 5,14 euros.

Mais moderadamente, as ações da EDP Renováveis, EDP e REN subiam 1,39% para 10,19 euros, 1,25% para 3,72 euros e 1,01% para 2,99 euros.

As ações da Galp, NOS e Corticeira Amorim também subiam, designadamente 0,64% para 16,49 euros, 0,54% para 3,73 euros e 0,39% para 7,70 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, Sonae e CTT baixavam 0,57% para 20,96 euros, 0,31% para 1,29 euros e 0,26% para 7,59 euros.

As ações do BCP cediam 0,11% para 0,76 euros.

As principais bolsas europeias abriram com ganhos moderados, depois das dúvidas demonstradas em Wall Street devido à entrada em vigor das novas tarifas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Hoje não há referências macroeconómicas de grande impacto para o mercado.

A maioria das praças europeias mantém hoje o otimismo, depois de uma sessão mista em Wall Street, onde o principal indicador daquele mercado, o Dow Jones Industrial, caiu 0,51%, prejudicado pela implementação das novas tarifas.

Na Ásia, a tendência também foi mista, embora o Nikkei de Tóquio tenha subido com força.

Por sua vez, os futuros dos principais indicadores da bolsa norte-americana apontam para uma abertura em alta em torno de 0,20%.

Hoje o mercado continuará atento às tarifas e à situação geopolítica, especialmente após o gabinete de segurança do Governo de Israel aprovar nesta madrugada um plano militar proposto pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar a cidade de Gaza.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em outubro, está a baixar para 66,18 dólares, contra 66,43 dólares na quinta-feira, depois de no fim de semana a OPEP+ ter decidido aumentar a oferta de petróleo em 547.000 barris por dia a partir de 01 de setembro.

O euro avançava para 1,1654 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1638 dólares na quinta-feira e o novo máximo desde 15 de setembro de 2021, de 1,1789 dólares, em 02 de julho.