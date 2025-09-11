Bolsa em Wall Street abre a subir após divulgação de dados sobre mercado de trabalho

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o Dow Jones valorizava-se 0,54% para 45.735,66 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq ganhava 0,23% para 21.936,54 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 subia 0,36% para 6.555,33 pontos.

Os pedidos de desemprego nos EUA atingiram um máximo de quatro anos tendo aumentado em 27.000 para 263.000 na semana terminada em 06 de setembro.

Este é o maior número de pedidos desde a semana de 23 de outubro de 2021 e acima dos 231.000 novos pedidos previstos pelos economistas.

Os números revistos do Departamento do Trabalho mostraram que os empregadores norte-americanos criaram menos 911.000 empregos do que o inicialmente reportado no ano fiscal que terminou em março de 2025.