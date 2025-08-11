Bolsa em Wall Street arranca semana na linha de água

Pelas 14:45 em Lisboa, o Dow Jones caía 0,01% para 44.177,13 pontos e o Nasdaq subia 0,02% para 21.453,19 pontos.

Pela mesma hora, o S&P 500 avançava 0,01% para 6.389,99 pontos.

Na sexta-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,47%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,98%, e o S&P 500, mais abrangente, ganhou 0,78%.

A China apelou hoje para que os Estados Unidos façam "esforços" para alcançar um "resultado positivo baseado na igualdade, respeito e benefício mútuo", a um dia de expirar a trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"Esperamos que os EUA colaborem com a China para cumprir o importante consenso alcançado entre os dois chefes de Estado, aproveitem o mecanismo de consulta económica e comercial estabelecido e se esforcem por obter um resultado positivo baseado na igualdade, respeito e benefício mútuo", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

Em maio, as partes acordaram em Genebra, Suíça, a atual trégua, que termina esta terça-feira, prevendo uma redução de 115 pontos percentuais nas tarifas aplicadas desde o início de abril, que resultaram então num embargo comercial `de facto`.