Bolsa em Wall Street em queda após Trump ameaçar a UE com novas tarifas

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,92% para 41.476,85 pontos e o tecnológico Nasdaq cedia 1,47% para 18.649,03 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.775,98 pontos, menos 1,16%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, embora o Dow Jones tenha ficado inalterado.

O Presidente norte-americano considerou hoje que as negociações comerciais com a União Europeia (UE) "não estão a dar frutos" e recomendou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os seus produtos a partir de 01 de junho.

"As nossas negociações com eles não estão a dar frutos! Por isso, recomendo uma tarifa direta de 50% para a União Europeia a partir de 01 de junho de 2025", anunciou Donald Trump através do seu perfil na rede Truth Social, acrescentando que "não será aplicada qualquer tarifa se o produto for fabricado nos Estados Unidos".

Trump insistiu que a União Europeia foi criada "com o objetivo principal de tirar partido dos Estados Unidos na esfera comercial".

Neste sentido, acusou a UE de que as suas barreiras comerciais, o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), as sanções "ridículas" às empresas, as barreiras comerciais não monetárias, as manipulações cambiais, as ações judiciais "injustificadas" contra empresas norte-americanas, entre outras, geraram um défice comercial com os Estados Unidos que atinge "um valor totalmente inaceitável".

O imposto de 50% sobre todas as importações da UE descerá para 25%, ou mesmo para zero, no caso da Apple, se os seus produtos, nomeadamente os iPhones, forem fabricados nos Estados Unidos.