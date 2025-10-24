Bolsa em Wall Street negoceia em alta no início da sessão
A bolsa de Wall Street negociava hoje em alta no início da sessão, no mesmo dia em que o Presidente dos EUA terminou as negociações comerciais com o Canadá
Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Doe Jones subia 0,80% para 47.107,57 pontos e o tecnológico Nasdaq totalizava mais 1,15% para 23.196,73 pontos.
Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 6.781,32 pontos, mais 0,65%.
Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a subir 0,31%.
O Presidente norte-americano decidiu cessar, com efeito imediato, as negociações comerciais com o Canadá, acusando Otava de distorcer as palavras do antecessor Ronald Reagan, numa campanha publicitária contra o aumento de tarifas entre os dois países.
"Tendo em conta o seu comportamento escandaloso, todas as negociações comerciais com o Canadá estão encerradas", escreveu Donald Trump, esta madrugada, na rede social Truth Social.
A Fundação Ronald Reagan, escreveu ainda o dirigente norte-americano, "acaba de anunciar que o Canadá usou fraudulentamente um anúncio, que é falso, apresentando Ronald Reagan a falar negativamente sobre as tarifas".