Bolsa em Wall Street negoceia mista em dia de cortes nos juros pelo BCE

Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 1,34% para 39.147,87 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq aumentava 0,02% para 16.310,62 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.287,65 pontos, mais 0,26%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-ioquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a recuar 1,73%.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu hoje baixar as taxas de juro em 25 pontos base, como já era antecipado pelos mercados, a sétima redução desde que iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

As taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez serão reduzidas para, respetivamente, 2,25%, 2,40% e 2,65%.

Quanto a pistas para o futuro é apenas indicado que, "especialmente nas atuais condições de excecional incerteza, [o conselho] seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião para decidir a orientação apropriada da política monetária".

A guerra comercial lançada pelos EUA já teve vários avanços e recuos, sendo que o Presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu por 90 dias as tarifas sobre a maior parte do mundo. Ainda assim, não o fez com a China, um dos seus principais parceiros comerciais, nomeadamente no domínio da tecnologia.