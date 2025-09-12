Bolsa em Wall Street sem tendência definida no início da sessão

Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,27% para 45.974,33 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq aumentava 0,10% para 22.065,54 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 6.585,38 pontos, menos 0,03%.

O Governo de Donald Trump solicitou a um tribunal de recurso que destitua Lisa Cook do Conselho de Governadores da Reserva Federal (Fed) até segunda-feira, antes de o banco central discutir uma baixa da taxa de juro de referência.

Ao mesmo tempo, senadores republicanos estão a procurar confirmar Stephen Miran, uma escolha de Trump, para ocupar um lugar disponível no Conselho.

Trump quis demitir Cook em 25 de agosto, mas um juiz federal decidiu na terça-feira que a remoção era ilegal e repô-la no Conselho.

Trump tinha acusado Cook de fraude com créditos imobiliários porque indicava duas propriedades como "residências primárias" em julho de 2021, antes de integrar o Conselho de Governadores. Tal indicação pode levar a uma taxa de juro do empréstimo mais baixa e a pagamentos menores do que se tivesse declarado uma das casas como sendo para alugar ou segunda residência. Cook negou as acusações.