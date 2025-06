Bolsas chinesas abrem com perdas apesar do telefonema entre Xi e Trump

A meio da sessão da manhã, as duas principais bolsas da China continental, Xangai e Shenzhen, recuavam 0,06% e 0,28%, respetivamente.



Também na China continental, a bolsa de Pequim - de menor relevância devido à sua recente criação (2021) e ao seu enfoque nas pequenas e médias empresas — caía 0,49%.



O índice de referência da Bolsa de Valores de Hong Kong, o Hang Seng, descia 0,37%, enquanto o índice que mede o desempenho das ações chinesas cotadas na antiga colónia britânica, o Hang Seng China Enterprises, registava uma queda de 0,61%.



Conversa entre Xi e Trump



Estas perdas ligeiras surgem não obstante Trump ter garantido que a conversa com Xi foi “muito positiva”, anunciando uma próxima reunião entre altos funcionários dos dois países, “num local a determinar”.



Trump revelou que o seu homólogo chinês o convidou a fazer uma visita oficial ao país asiático - que visitou apenas uma vez, em novembro de 2017, durante o seu primeiro mandato - convite que ele retribuiu.



Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, Xi apelou a Trump para que ponha fim a “todo o tipo de perturbações”, incluindo a “sabotagem”, de modo a que as relações regressem ao “caminho certo”, sublinhando que Pequim está a agir com “sinceridade” e que é necessário “utilizar plenamente” os mecanismos de diálogo económico e comercial estabelecidos no acordo provisório negociado em Genebra, no mês passado.



Esse acordo permitiu a suspensão temporária das tarifas de 125% impostas por Pequim às importações oriundas dos EUA e de 145% aplicadas por Washington sobre bens chineses.



O telefonema entre os dois líderes ocorre depois de, na semana passada, o republicano ter acusado Pequim - sem apresentar pormenores - de violar o acordo bilateral alcançado em maio.



Pequim contra-atacou, alegando que foi Washington quem violou o acordo, ao impor novas restrições às exportações de semicondutores e ao anular os vistos de estudantes chineses.



De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, o presidente norte-americano assegurou ao homólogo chinês que os EUA “adoram receber estudantes chineses”, sinalizando o fim do bloqueio imposto nas últimas semanas.



Trump disse que Xi lhe garantiu que as importações de minerais de terras raras provenientes da China seriam retomadas em breve, embora o comunicado das autoridades chinesas não faça referência a esse ponto.



A China é o principal produtor e exportador mundial de terras raras, controlando cerca de 70% do mercado global.