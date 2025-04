Bolsas de Xangai e Shenzhen com quedas de 6,34% e 8,01% a meio da sessão

O índice de referência da Bolsa de Xangai descia 212,23 pontos (-6,34%) no início da pausa para almoço, enquanto a Bolsa de Shenzhen caía 830,63 pontos (-8,01%).

As bolsas de valores do continente chinês e de Hong Kong não negociaram na passada sexta-feira devido a um feriado local.

O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, sublinhou hoje, em editorial, que a aplicação pelos Estados Unidos de uma taxa adicional de 34% sobre as importações chinesas, a somar às anteriores taxas, significará uma "redução do comércio bilateral" com os EUA e "um impacto negativo a curto prazo nas exportações".

Pequim lançou na passada sexta-feira várias contramedidas às taxas anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

As medidas de Pequim incluem taxas de 34% sobre produtos oriundos dos EUA, sanções contra empresas norte-americanas, restrições à exportação de certas terras raras ou a abertura de investigações antimonopólio e `antidumping` contra empresas e produtos norte-americanos.

A China também apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio contra os EUA através do mecanismo de resolução de litígios.