Bolsas europeias abrem em queda após Trump anunciar tarifas

Na abertura, a bolsa de Paris perdia 1,78%, a de Frankfurt 2,08%, a de Milão caía 1,58% e a de Amesterdão 1,44%.

A bolsa de Londres abriu a perder 1,07% e a de Lisboa 1,08%.

Donald Trump anunciou na quarta-feira a imposição de "tarifas recíprocas" sobre importações, incluindo de 25% sobre todos os automóveis estrangeiros.

Após múltiplos alertas de especialistas económicos e financeiros sobre os impactos do aumento de tarifas na inflação nos Estados Unidos e no comércio económico global, o anúncio de Trump na Casa Branca foi feito depois do fecho dos mercados bolsistas norte-americanos, que encerraram em alta ligeira.