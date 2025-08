Bolsas europeias acentuam perdas devido às novas tarifas do Presidente dos EUA

O novo plano global de tarifas de Trump impõe novos prazos, adiando a entrada em vigor para 07 de agosto, em vez de hoje, e inclui mudanças nas tarifas e retaliações para países com os quais ainda não há acordo, como Suíça, Sérvia e Mianmar.

Na Europa, os setores exportadores estão atentos às negociações com os EUA, que preveem uma tarifa geral de 15%, a ser definida numa declaração conjunta.

As tarifas impostas pelos EUA aos produtos europeus podem reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia do continente, entre 0,1% e 0,2% ao longo de um ano, segundo cálculos de centros económicos alemães.

Devido a este cenário, todas as bolsas europeias estão em queda, depois de as homólogas asiáticas e da Índia terem fechado em terreno negativo, e com os futuros de Wall Street também indicando quedas de cerca de 1%.

Cerca das 13:00 em Lisboa, a bolsa de Paris liderava as perdas na Europa, com uma queda de 2,08%, seguida por Milão (1,74%), Frankfurt (também 1,74%), Madrid (1,16%) e Londres (0,50%). O índice Euro Stoxx50, que reúne as maiores empresas europeias, caia 1,94%.

O euro também sofreu uma leve desvalorização para aproximadamente 1,141 dólares, contra 1,1423 dólares na quinta-feira.

Nas bolsas asiáticas, o fecho também foi negativo: Nikkei de Tóquio caiu 0,66%, Xangai 0,37%, Shenzhen 0,17% e Hong Kong (Hang Seng) 1,07%.

Nos EUA, os futuros de Wall Street indicam quedas de cerca de 1% para o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, refletindo a preocupação com a política tarifária de Trump e aguardando o relatório oficial de emprego que será divulgado hoje.

Devido à incerteza comercial, o ouro valorizou-se 0,33%, atingindo cerca de 3.302,8 dólares por onça `troy`.

Por outro lado, o petróleo teve uma leve queda: o Brent, referência na Europa, caiu 0,88%, para 71,05 dólares por barril, enquanto o WTI, referência nos EUA, desceu 0,97%, para 68,59 dólares.

No mercado de títulos, o rendimento do bónus alemão de 10 anos subia para 2,722%.

Por fim, a bitcoin ampliou a sua queda para 1,54%, caindo abaixo de 115 mil dólares, situando-se em aproximadamente 114.698,5 dólares.