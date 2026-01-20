Bolsas europeias acentuam perdas num ambiente de tensões entre EUA e Europa

Cerca das 09:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,20% para 599,78 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 1,34%, 1,19% e 1,30%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 1,48% e 1,37%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência de abertura e negociava também em baixa, com o principal índice, o PSI, a cair 1,46% para 8.436,67 pontos, depois de na sexta-feira ter atingido um novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.639,05 pontos.