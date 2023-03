Bolsas europeias em queda. Aumenta a preocupação com o Credit Suisse

A bolsa de Madrid viu o índice IBEX35 deslizar mais de 4 por cento. Em Lisboa o PSI20 também caiu, mas menos que as congéneres europeias e perdeu 2,4%.



A razão deste pessimismo prende-se com a situação do banco Credit Suisse. De acordo com o Financial Times, a instituição pediu uma demonstração pública de apoio ao banco central do país.



Com uma queda superior a 30 por cento em bolsa a maior desde que há registo, o Credit Suisse quer que o Banco Nacional Suíço dê um sinal da estabilidade da situação financeira.



O economista Nouriel Roubini disse em entrevista à Bloomberg TV que o Credit Suisse pode ser demasiado grande para ser salvo.



Em entrevista à RTP3, Pedro Lino, analista de Mercados, considera que esta situação surge na pior altura, apenas dias depois da queda do banco Silicon Valley.



"Esta é a pior altura para um banco europeu ter problemas, principalmente com a dimensão do Credit Suisse", salienta.



Para além de ser "demasiado grande para ser salvo", há também a questão da enorme exposição de outros bancos, sobretudo bancos europeus.