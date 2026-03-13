Bolsas europeias passam para terreno positivo e petróleo cai

Cerca das 13:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,22% para 600,12 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt ganhavam 0,30%, 0,06% e 0,35%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,75% e 0,65%.

No mesmo sentido, a bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura e o principal índice, o PSI, avançava 0,35% para 9.184,33 pontos.

O euro mantinha a desvalorização face ao dólar e descia 0,30% para 1,1478 dólares.

Os mercados refletem a queda do preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em maio, que desce 1,47%, para 98,98 dólares, enquanto a descida do petróleo de referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril, acentua o recuo para 2,16%, para 95,73 dólares por barril.

A queda do preço do petróleo ocorre depois do anúncio da decisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de suspender temporariamente as sanções contra o petróleo russo já em trânsito, uma medida destinada a aliviar a escalada de preços provocada pela guerra no Irão.

O gás natural para entrega em abril no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, cedia 3,30% para 49,19 euros por megawatt-hora (MWh), contra 50,87 euros na quinta-feira.

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou hoje que o Irão já não tem a capacidade de se defender dos bombardeamentos conjuntos de Washington e Israel, porque a sua aviação foi destruída e que em breve não poderá fabricar novas armas.

Por sua vez, os metais preciosos registam um comportamento estável, com o ouro a subir 0,83% e a prata a valorizar-se 0,64%.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a subir, com a onça a ser negociada a 5.121,02 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.

A onça da prata também estava a valorizar-se para 84,38 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, mantinham-se em 2,962%, um máximo desde outubro de 2023, contra 2,955% na quinta-feira.

O bitcoin continua a subir 3% e está a cotar-se a 72.411,4 dólares.