Bolsas europeias registam quedas em torno de 5% com tarifas dos EUA a pesar

O EuroStoxx50 desceu 4,55% para 4.656,41 pontos, enquanto o Eurostoxx 600 recuou 4,50% para 474,01 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desceram 4,38%, 4,78% e 4,26%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizaram 5,12% e 5,18%.

A bolsa de Lisboa também não escapou às perdas e o principal índice, o PSI, caiu 5,63% para 6.262,28 pontos.

As bolsas europeias seguiram o rasto das congéneres asiáticas, que hoje caíram a pique, enquanto nos EUA, Wall Street também segue mais uma sessão `a vermelho`, com perdas de mais de 1%.

O mercado está a ser afetado pela entrada em vigor das tarifas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, aos parceiros comerciais dos Estados Unidos e pelas medidas de retaliação anunciadas pela China, que podem ser seguidas pelas de outras grandes economias, como a da União Europeia.

O Presidente dos EUA anunciou a imposição de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA em 02 de abril, mas manifestou a sua disponibilidade para negociar se as ofertas forem "fenomenais".

Os analistas e bancos de investimento têm vindo a rever em baixa as estimativas para o crescimento económico global e em particular para o PIB dos EUA, na sequência do anúncio das novas tarifas, que são mais elevadas do que o esperado.

O banco de investimento Goldman Sachs subiu hoje a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, enquanto o JPMorgan coloca essa probabilidade em 60%, o S&P Global em 30-35% e o HSBC em 40%.