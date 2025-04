Bolsas europeias suavizam ganhos mas sobem entre 4% e 6%

Pelas 14:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 4,79% para 492,55 pontos, enquanto o euro avançava para 1,1114 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, um máximo desde 01 de outubro de 2024, contra 1,1020 dólares na quarta-feira.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 4,04%, 5,37% e 5,20%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 5,17% e 6,06%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura e às 14:15 o principal índice, o PSI, subia 3,46% para 6.470,65 pontos.

Os mercados europeus foram contagiados hoje pela euforia registada na véspera na bolsa em Wall Street, onde, depois de se saber que Trump estava a recuar na sua guerra comercial, os principais indicadores dispararam.

A subida do Nasdaq foi a maior desde 2001, no caso do S&P 500, desde 2008, e no caso do Dow Jones, desde 2020, após a pandemia de covid-19.

A decisão de Trump de recuar na sua política tarifária e dar uma trégua de 90 dias na entrada em vigor da maioria das tarifas anunciadas em 02 de abril, menos a China, também se repercutiu na Ásia.

O preço da onça de ouro, um ativo de refúgio, estava a subir para 3.129,85 dólares, contra 3.092,86 dólares na quarta-feira e o atual máximo histórico, de 3.131,52 dólares, atingido em 02 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em junho, a referência na Europa, baixava, para 63,24 dólares, contra 65,48 dólares na sessão anterior.