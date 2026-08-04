Bolsas europeias tocam máximos perante possível acordo entre EUA e Irão

O principal índice da bolsa espanhola, o Ibex 35 subiu 0,21% hoje e fechou nos 20.023,6 pontos, um novo máximo histórico e a primeira vez que termina uma sessão acima da fasquia dos 20.000 pontos, impulsionado pela descida do preço do petróleo, perante a possibilidade de um acordo iminente para a reabertura do estreito de Ormuz.

Também a bolsa de Paris registou hoje a quarta sessão consecutiva de ganhos, desta vez com uma subida de 0,61% no seu principal índice, o CAC-40, para 8.666,63 pontos, beneficiando igualmente da redução da pressão no mercado petrolífero, perante novas perspetivas de negociações entre os Estados Unidos e o Irão, bem como da divulgação de bons resultados empresariais.

Já o principal índice da bolsa de Frankfurt, o DAX 40, subiu 0,77%, renovando máximos históricos, depois de na véspera ter ultrapassado, pela primeira vez, a marca dos 26.000 pontos. Encerrou a sessão nos 26.202,35 pontos, acima dos 26.001,31 pontos registados na segunda-feira.

Por sua vez, a bolsa de Milão encerrou a sessão de hoje em alta, com o índice de referência FTSE MIB a subir 1,26%, para os 53.540,50 pontos.

Por fim, o principal índice londrino, o FTSE 100, ganhou 0,20%, para 10.879,38 pontos, aproximando-se novamente do máximo histórico de 10.917 pontos, atingido em 27 de fevereiro, nível que perdeu na sequência da guerra com o Irão.

Pelo contrário, a bolsa de Lisboa fechou hoje em queda ligeira, de 0,03%, para 9.169,02 pontos, contrariando a tendência europeia.

O preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, recuava esta tarde mais de 5%, negociando abaixo dos 80 dólares por barril pela primeira vez desde meados de julho, perante a possibilidade de um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.