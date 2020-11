"Bomba atómica na confiança do sistema financeiro". PS critica PSD por decisão sobre Novo Banco

No final daquele que foi o último dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021,com os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e PAN.O texto foi, desta forma, viabilizado, apesar dos votos contra do PS, Chega e Iniciativa Liberal.O vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia, acusou os social-democratas de serem, que comprou o Novo Banco.“Esta proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovada com os votos do PSD representa a quebra de um compromisso assumido pelo Estado português, a quebra de um contrato, e acaba por ser”, assinalou Correia no final da votação parlamentar.“Sabemos que, que no final do debate da manhã não veio a debate sobre o Novo Banco, não quis assumir a sua posição (…), e agora na calada da noite juntou os seus votos aos votos do Bloco de Esquerda”.João Paulo Correia considerou ainda que o PSD está com “uma sede desmesurada de poder”. “Quer chegar rapidamente ao poder. Quebra princípios que são essenciais para o funcionamento da nossa economia e também da credibilidade do próprio Estado português”, criticou.“E também consideramos que esta posição do PSD, esta irresponsabilidade do PSD de juntar os seus votos aos votos do Bloco de Esquerda para impedir que o Estado português cumpra um contrato, virá a causar danos reputacionais à República, com repercussões nos juros da dívida pública”.O socialista disse ainda, “que é a última hipótese para que esta proposta seja novamente votada, para que se inverta o que aconteceu de madrugada”.