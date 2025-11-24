Bombeiros Sapadores de Lisboa suspendem greve após reunião com autarquia

A decisão foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), Sérgio Carvalho, após uma reunião, de mais de duas horas, com Rodrigo Mello Gonçalves.

"Houve uma grande abertura da parte do vereador", que vai "agilizar os processos rapidamente relativamente a fardamentos" e "vai também estudar todos os protocolos que o regimento tem neste momento e com outras entidades para verificar efetivamente o que é que está a acontecer sob os vários protocolos e as contrapartidas", referiu.

Face a estas garantias do executivo da Câmara de Lisboa, liderado por Carlos Moedas, o presidente do sindicato explicou estarem reunidas as condições para os trabalhadores do RSBL suspenderem a greve que tinham iniciado no dia 17 de novembro e que se previa durar, pelo menos, um mês.

A paralisação incide sobre serviços de prevenção e vistorias, limpezas de pavimento, entre outros que não coloquem em causa o socorro.

Entre os motivos que levam os sapadores à greve estão a falta de equipamentos de proteção individual, "escassez de efetivos e viaturas sem guarnição e algumas viaturas sem equipamento específico há vários anos", além de instalações com "condições de habitabilidade inadequadas".

C/Lusa