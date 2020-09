Bondalti entra no negócio de tratamento de águas ao adquirir 68,5% da Enkrott

"As soluções para tratamento de águas representam um novo caminho de crescimento da Bondalti, com grande complementaridade relativamente à sua atividade nos químicos industriais, nomeadamente a produção de cloro", refere a empresa do Grupo José de Mello em comunicado, sem, contudo, revelar o valor do investimento realizado.

A compra da participação que se traduz na entrada numa área nova de negócio reflete também uma "aposta a longo prazo" num "setor de atividade alinhado com as grandes tendências globais de desenvolvimento sustentável, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à eficiência no uso, abastecimento e acesso a água potável (ODS 6)", realça ainda a empresa.

Além disso, recorda que a entrada no negócio de tecnologias e equipamentos para tratamento de águas é "mais um sinal da aposta de expansão" da Bondalti, que se segue à inauguração da fábrica de Torrelavega, em Espanha, que posicionou a empresa como "maior produtor ibérico de cloro".

A compra da participação na Enkrott, por sua vez, surge também depois da apresentação do projeto de produção de hidrogénio no seu complexo de Estarreja, cujo potencial, recordam, fará de Portugal um exportador líquido deste produto.

O presidente da administração da Bondalti, João de Mello, afirma, no comunicado, que o negócio "ao ser concretizado no atual contexto económico de grande adversidade, demonstra o compromisso da Bondalti com a sua estratégia, confirma a sua resiliência e sustentabilidade financeira, e representa uma aposta inequívoca nas capacidades de engenharia nacionais e no seu potencial de crescimento e reforço de negócio, tanto interno como exportador".

A Enkrott é especializada no desenvolvimento, fabrico e operação de um vasto leque de soluções globais inovadoras e de valor acrescentado no âmbito das tecnologias de tratamento de água, em especial em águas de consumo humano e de processo industrial.

A empresa foi criada em Portugal em 1961, e, segundo a mesma, é hoje reconhecida como líder no mercado nacional, sendo que opera igualmente em Angola, onde é também líder de mercado, e em Espanha.

Além disso, a Enkrott produz e exporta as suas tecnologias e equipamentos para clientes em todas as regiões do mundo, desde Portugal até à Austrália.