Bosch anuncia fim do lay-off na fábrica de Braga na segunda-feira

"Com base num fornecimento mais contínuo de componentes e nas medidas de mitigação implementadas, os contratos de trabalho dos colaboradores afetados voltarão a estar plenamente ativos", avançou a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

"Assim - acrescenta - a fábrica da Bosch em Braga consegue produzir sem necessidade de recorrer a um regime de 'lay-off' a partir de 24 de novembro de 2025 [segunda-feira]".

No entanto, e "dependendo da situação geral de escassez de componentes e da evolução da política comercial", a Bosch diz não poder "excluir, em princípio, futuras interrupções de produção ou ajustes nos horários de trabalho".

Segundo refere, atualmente continuam a registar-se "perturbações na produção e ajustes temporários nos horários de trabalho" nas fábricas da Bosch em Ansbach e Salzgitter, ambas situadas na Alemanha.

Em causa está a insuficiência de componentes eletrónicos provenientes da Nexperia, um dos fornecedores de componentes eletrónicos do grupo Bosch.

Garantindo estar "a dar prioridade absoluta a todas as frentes" para "manter as suas cadeias de abastecimento e evitar ou minimizar restrições de produção", a empresa diz "encarar o futuro com confiança", apesar de a situação atual continuar "a colocar desafios significativos".

"A decisão hoje anunciada reflete o firme compromisso da empresa em proteger o emprego", enfatiza, referindo que "os colaboradores do `site` foram informados sobre o procedimento previsto".

Salientando acompanhar "muito de perto" a evolução atual da política comercial, a Bosch diz observar "os primeiros passos rumo a um diálogo político entre as partes envolvidas" e manter "a esperança numa solução duradoura".

A Bosch de Braga anunciou a 28 de outubro passado que ia entrar em 'lay-off' a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, o que afetou 2.500 trabalhadores.

O lay-off consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.

O Governo neerlandês anunciou hoje ter suspendido a intervenção na Nexperia, que permitia bloquear decisões da empresa chinesa de semicondutores que ameaçassem a produção de chips na Europa, para reduzir a tensão com a China após semanas de conflito político.

Num breve comunicado, o ministro neerlandês dos Assuntos Económicos, Vincent Karremans, explicou que, dados os progressos entre a China e os Países Baixos, este é "o momento adequado para dar um passo construtivo, suspendendo" a ordem dada ao abrigo da Lei da Disponibilidade de Bens, uma norma de 1952 que foi invocada pela primeira vez em setembro passado.

O Governo neerlandês interveio na empresa no final de setembro, considerando que o diretor chinês da Nexperia, Zhang Xuezheng, poderia comprometer o abastecimento europeu.

A suspensão não anula a intervenção, uma vez que o Governo neerlandês mantém a opção de reativar a medida a qualquer momento se voltar a detetar riscos para a produção europeia. Entretanto, uma delegação dos Países Baixos continua na China a negociar uma saída estável para o conflito.

A Nexperia fabrica chips utilizados em telemóveis, automóveis e painéis solares, entre outros, e é um fornecedor fundamental para a indústria europeia.

A sua aquisição pela Wingtech em 2019 já tinha suscitado inquietação, num contexto de crescente vigilância relativamente à dependência tecnológica em relação à China.