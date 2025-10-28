Bosch Braga entra em `lay-off` em novembro com 2.500 trabalhadores afetados

"Devido à escassez de componentes para peças eletrónicas e as recorrentes interrupções na produção, o mecanismo de `lay-off` estabelecido no Código de Trabalho entra em vigor a partir do início de novembro até, presumivelmente, ao final de abril de 2026", indicou, em comunicado.

O `lay-off` consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.