Bossa Market homenageia piloto português Ivan Domingues e expõe carro de Ayrton Senna

Em comunicado, a organização do evento salienta que Ivan Domingues "venceu a corrida `sprint` do Grande Prémio de Espanha no passado dia 31 de maio", tendo sido "o primeiro português a vencer uma corrida no Mundial FIA de Fórmula 3, com apenas 19 anos, e naquela que foi apenas a quinta prova da sua carreira na F3".

A homenagem, agendada para as 15:00 de domingo, acontece no Bossa Market, que decorre na FIARTIL, no Estoril, e que, nesta edição, terá em exposição o carro que o brasileiro Ayrton Senna (já falecido) pilotou na sua estreia oficial em monolugares na Inglaterra, em 1981, e com o qual conquistou dois títulos na Fórmula 1600 (Townsend Thoresen e RAC Brin), no início da sua carreira, explicou Fabi Barcelos em declarações à Lusa a dois dias do evento.

O Bossa Market, que o ano passado teve 12 mil visitantes e envolve o trabalho de 700 pessoas, entre postos de trabalho diretos e indiretos, conta este ano com mais de 120 expositores confirmados, a maioria dos quais já estiveram presentes em edições anteriores, e terá muita música, como sempre, referiu a organizadora.

A maioria dos expositores de moda, `design`, decoração e serviços são portugueses, embora já se registe a presença de alguns que vêm do Brasil de propósito para o evento, enquanto na parte da gastronomia a maioria são brasileiros, já residentes em Portugal, explicou Fabi Barcelos.

"O número de expositores não cresceu muito, porque o espaço não permite mais", disse, anunciando que está a "tentar negociar com a câmara de Cascais um outro espaço para a realização do evento" e que pretende expandi-lo "a outras cidades portuguesas".

"No próximo ano esperamos já estar no Porto", acrescentou.

Quanto à programação musical, terá, além das atrações principais - Paulo Miklos, no sábado, e Tiago Nacarato, no domingo -, várias atuações que começam por volta da hora do almoço nos dois dias do evento.

No sábado, estão confirmadas as apresentações de Rocho e Tere Franco (Bossa Nova e Fado), Carol Ramalho (tributo a Marisa Monte), Bué Tolo (bloco de carnaval) e Allan Massay (Pop Brasil), além dos DJs Levy Gasparian, Janaína Amar e Jeco Thompson.

No domingo, atuam Duda Laurent (Bossa Nova e MPB), Colombina Clandestina (bloco de carnaval), Samba do Serginho (samba, pagode e axé) e Baile du Bom (baile dançante com samba rock), complementadas pelos sets dos DJs Brota e Zecka, que estarão no Palco Bossa Nova.

Paulo Miklos, ex-Titãs, vai cantar os êxitos mais icónicos do pop rock, como "Sonífera Ilha", "Pra Dizer Adeus" e "É Preciso Saber Viver", entre muitos outros sucessos da sua trajetória de 40 anos na cena musical. No domingo é a vez do português Tiago Nacarato estar no Palco Bossa com o seu repertório, que vai da bossa ao samba.

"O evento pretende promover o empreendedorismo e ao mesmo tempo celebrar a diversidade cultural entre Brasil e Portugal", afirmou Fabi Barcelos.

O bilhete para um dia custa seis euros e só para o final do dia custa 12. As crianças até 12 anos não pagam.

Para as crianças, há oficinas criativas, oferecidas pela parceria que a organização fez com a Fundação Benfica, jogos tradicionais, atividades em família, e experiências de culinária, além da `Hora do Conto` "Vitória, Vitória, Conta-me Uma História!" a ser realizada duas vezes por dia.

O Bossa Market é realizado em parceria com APEX, agência brasileira de promoção das exportações e do investimento, a Embaixada do Brasil em Lisboa e a Fundação Luso-Brasileira.

Realizado desde 2018 na FIARTIL, no Estoril, o Bossa Market é uma iniciativa promovida pela empresária Fabi Barcellos, que criou o evento com o intuito de fomentar a integração de empreendedores brasileiros em Portugal.