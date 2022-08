Boticas. Manifestação contra a exploração de lítio

Em causa está um projeto de uma mina a céu aberto, perto da aldeia de Covas do Barroso.



A empresa Savannah Resources disse, no início de julho, ter sido notificada pela Agência Portuguesa do Ambiente para reformular o projeto, no prazo de seis meses.



Depois disso, o projeto terá de ser avaliado pela APA.



Caso haja luz verde, só em março de 2023 é que poderá ser emitida a Declaração de Impacte Ambiental.



Os habitantes afirmam que vão perder qualidade de vida e temem que o problema de falta de água se agrave.



Este ano, várias aldeias de Boticas estão a ser abastecidas devido à seca.