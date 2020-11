BP avança com perfuração no bloco petrolífero angolano com 44 milhões de barris

Em comunicado, a BP Angola, que é a operadora do Bloco 18 e a detentora dos direitos de exploração desta zona do offshore desde 2007, indica que o início dos trabalhos foi possível graças à chegada a Angola do navio DS-12.

Este navio vai perfurar quatro poços (dois de produção e dois de injeção) no desenvolvimento do campo Platina, com o apoio de dois navios de carga, um deles equipado com veículos de operação remota (VOR), e outro preparado para dar resposta a situações de emergência.

O presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Paulino Jerónimo, sublinha a importância do projeto: "Convém não esquecermos o período difícil por que passa o mercado e o setor a nível mundial".

Ressalvou ainda "o significado que tem para Angola o compromisso das grandes operadoras e o trabalho que continuam a realizar".

Por seu lado, o vice-presidente sénior da BP Angola, Adriano Bastos, afirma que "o progresso do projeto Platina reitera o compromisso da BP com Angola e representa um forte contributo da mesma para a concretização da estratégia de longo prazo do Governo no setor de petróleo e gás".

"Estamos verdadeiramente satisfeitos por, graças ao trabalho extraordinário das nossas equipas e à estreita colaboração com o nosso parceiro SINOPEC, estarmos a conseguir avançar com este projeto de forma muito eficiente. Recordo que estamos a reduzir em 20% os custos, estamos a conseguir aumentar em 10% as reservas estimadas do mesmo e prevemos antecipar em 12 meses a sua conclusão", disse.