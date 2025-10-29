BPCE confiante em futuro do banco que continua a ser português

Na cerimónia de assinatura dos acordos de adesão do Estado Português e do Fundo de Resolução ao contrato de venda do Novo Banco, em Lisboa, o CEO do BPCE disse ter "confiança na economia portuguesa, no Novo Banco e na qualidade da relação entre o BPCE e o ambiente português e o Governo português".

"Devemos sempre estar focados no futuro", disse, sinalizando um "novo futuro para o banco" onde irá "assegurar que estamos todos dedicados ao financiamento da economia portuguesa". "É o nosso ADN", reiterou.

Nicolas Namias disse que o Novo Banco continua a ser um banco português, apontando a "proximidade com os clientes, territórios e no mercado português".

"Portugal esta a tornar-se o segundo maior mercado para o BPCE, é um compromisso de longo prazo e quero que todos vejam o BPCE como o banco para as relações franco-portuguesas", defendeu.