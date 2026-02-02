BPI aumentou 242 trabalhadores em 2025

Ainda em 2025, o BPI registou um milhão de euros em custo com reformas antecipadas e rescisões por acordo, o que compara com os 65 milhões de euros de 2024.

O presidente executivo do banco, João Pedro Oliveira e Costa, disse que estas saídas por acordo que tiveram impacto no passado estão agora paradas.

O Banco BPI divulgou hoje que teve lucros consolidados de 512 milhões de euros em 2025.

Os custos de estrutura totais caíram 8% para 509 milhões de euros, tendo os custos com pessoal subido 4,9% para 259 milhões de euros.